В Мангистау десять дочерей подарили отцу на юбилей квартиру

Сестры решили сделать отцу приятный подарок на его 60-летие. Они скинулись деньгами и подарили ему квартиру в Актау, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК МО

На такой солидный подарок сестры копили деньги больше года, приходилось усерднее работать и откладывать, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Им очень хотелось порадовать отца, который вместе с мамой растили их и их братишку, не жалуясь на трудности, и сумев дать любовь каждому ребёнку.

Шалгын Утегулов из села Кызан Мангистауского района говорит, что он счастливый отец, у него десять прекрасных дочерей и сын - самый младший в семье. Обычно говорят: дождался! Но многодетный отец признается, что счастлив был каждый раз, когда из роддома приходило сообщение о рождении дочки. Ведь недаром говорят, что дочь останется дочерью до конца своих дней.

Среди дочерей главы большого семейства есть близнецы - Амина и Алина. Пожалуй, они самые активные в семье, так что поиск подходящего жилья в Актау возложили на них.

«В 2021 году мы подарили папе машину. На юбилей решили подарить квартиру с уютной обстановкой в городе. Пусть отдыхают с мамой. Нет, славы не искали, просто хотели порадовать любимого отца, он этого достоин. Его руки столько трудились, чтобы прокормить нас, это не легко, ведь мы - одиннадцать детей из обычной сельской семьи. Наши родители пасут скот в ауле, они простые скромные люди, которые отдали нам всю душевную теплоту, заботу и любовь, не жалея сил для нашего благополучия», - рассказывает старшая из сестер Жаксыгуль Шалгынкызы.

Сколько стоит квартира, сестры не говорят, но, очевидно, что этот подарок стоил им немало сил и упорства. Поэтому он для юбиляра особенно дорог.