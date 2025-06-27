Поезда в Мангистау будут оснащены видеокамерами до конца 2025 года

К концу 2025 года все поезда национального перевозчика, обслуживающие 112 маршрутов, включая направления в/из Мангистау, будут оборудованы видеокамерами, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»

АО «Пассажирские перевозки» внедряет в поездах современные системы видеонаблюдения и видеоаналитики, направленные на повышение безопасности, комфорта и оперативного реагирования в пути.

По данным пресс-службы, в поездах уже установлено 4000 камер.

Видеоархивы просматриваются через экраны ситуационного центра, где специалисты оперативно отслеживают обстановку и анализируют нестандартные ситуации. Видеосистемы позволяют своевременно выявлять потенциальные угрозы, фиксировать нарушения и реагировать на оставленные предметы, - говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается, что благодаря установленным камерам уровень правонарушений в поездах снизился на 21% по сравнению с 2024 годом, количество жалоб уменьшилось на 32%, а 91% забытых вещей были возвращены владельцам. Все новые пассажирские вагоны поступают уже с интегрированной системой видеонаблюдения.

Из Мангистау на поезде можно доехать до таких городов, как Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Семей, Уральск, Бейнеу и Нукус (Узбекистан).

Куда можно уехать из Мангистау на поезде с женскими вагонами, читайте здесь.

Также сообщалось, что АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск – Мангистау».

Поезда с третьей полкой ходят в Мангистау.