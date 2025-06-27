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27.06.2025, 12:53

Саксофонист из Актау преподнес музыкальный подарок морякам

Общество 0 1 353 Лиана Рязанцева

Музыкант Батырхан Марданов сделал подарок морякам региона, исполнив кавер-композицию на саксофоне, передает Lada.kz.

Фото Батырхана Марданова
Фото Батырхана Марданова

Саксофонист из Актау опубликовал на своей странице в Instagram музыкальное поздравление для моряков региона.

Посвящается тем, кто знает цену настоящей силы и выдержки. Этот кавер — мой музыкальный поклон морякам, которые ежедневно сталкиваются с ветром, штормом и одиночеством в море. Жизнь на судне — это не романтика открыток. Это бессонные вахты, тяжелый труд, долгие месяцы вдали от семьи и родной земли. Пусть эта песня напомнит нам о тех, кто всегда держит верный курс, и остается верен морю, несмотря ни на что. С Днём морского и речного флота! Семь футов под килем, - написал музыкант в социальной сети.

Журналисту редакции удалось пообщаться с музыкантом Батырханом Мардановым. В беседе он рассказал, что видео снял в порту Актау, на местном танкере ТК «Актау» национальной компании «Казмортрансфлот».

В этом году в Казахстане впервые официально отмечается День морского и речного флота, и я хотел поддержать и порадовать наших моряков. Я сам работаю в национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлоте», моя профессия - судостроитель. Не понаслышке я знаю, быть моряком – это не просто профессия, это призвание и большая ответственность, вахты вдали от семьи, тяжёлый труд и любовь к морю. Благодаря экипажу флот работает, грузы доставляются, страна движется вперёд. С помощью творчества я хотел выразить свой искренний поклон и уважение каждому моряку, - рассказал Батырхан Марданов.

Музыкант отметил, что исполнил кавер на легендарную композицию «Синяя вечность» великого Муслима Магомаева.

Ранее в ЦОК региона сообщали, что с 25 июня по 6 июля в Актау пройдут торжественные мероприятия, посвященные Международному дню моряков и Дню работников морского и речного транспорта, установленному приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года №285.

В воскресенье, 29 июня, в Актау состоится марафон на дистанции 3 и 5 км. Забег пройдет на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

1 июля жителей и гостей города приглашают на День открытых дверей в торговом порту Актау.

3 июля свои двери распахнет Морская академия Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, расположенная в 32 микрорайоне. Завершится серия мероприятий праздничным концертом на берегу моря, который пройдет 6 июля.

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