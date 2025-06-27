18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.06.2025, 13:33

Какие дороги отремонтируют в Актау

Общество 0 1 996 Лиана Рязанцева

Для улучшения состояния городских дорог в Актау в этом году планируется провести средний ремонт трёх участков общей протяжённостью 2,1 километра. Об этом сообщил аким города Абылкаир Байпаков на отчетной встрече с жителями, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По данным Абилкаира Байпакова, среднему ремонту подлежат следующие участки автодорог в городе Актау:

  • автомобильная дорога протяжённостью 935 метров - от торгового комплекса «Сити Центр» до ТЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне;
  • участок дороги протяжённостью 590 метров - между площадью и памятником Т. Шевченко в 4 микрорайоне;
  • дорога протяжённостью 575 метров - от здания АО «Мангистаумунайгаз» в 6 микрорайоне до пересечения с магазином «Дана».

На проведение ремонтных работ выделены необходимые средства. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Согласно плану, работы начнутся в июле, – сказал аким Актау Абилкаир Байпаков.

Градоначальник подчеркнул, что в целях развития транспортной инфраструктуры в текущем году разработана проектно-сметная документация по реконструкции трёх автомобильных дорог, на которую уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Также ведутся работы по реконструкции автодороги от АЗС «Нурас» до Центра специального обслуживания населения, строительству автодороги №27 между микрорайонами 39 и 40, а также автодороги №26, проходящей вдоль микрорайонов 19А, 20 и 20А.

 

6
6
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…