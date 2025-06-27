Какие дороги отремонтируют в Актау

Для улучшения состояния городских дорог в Актау в этом году планируется провести средний ремонт трёх участков общей протяжённостью 2,1 километра. Об этом сообщил аким города Абылкаир Байпаков на отчетной встрече с жителями, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата

По данным Абилкаира Байпакова, среднему ремонту подлежат следующие участки автодорог в городе Актау:

автомобильная дорога протяжённостью 935 метров - от торгового комплекса «Сити Центр» до ТЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне;

участок дороги протяжённостью 590 метров - между площадью и памятником Т. Шевченко в 4 микрорайоне;

дорога протяжённостью 575 метров - от здания АО «Мангистаумунайгаз» в 6 микрорайоне до пересечения с магазином «Дана».

На проведение ремонтных работ выделены необходимые средства. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Согласно плану, работы начнутся в июле, – сказал аким Актау Абилкаир Байпаков.

Градоначальник подчеркнул, что в целях развития транспортной инфраструктуры в текущем году разработана проектно-сметная документация по реконструкции трёх автомобильных дорог, на которую уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Также ведутся работы по реконструкции автодороги от АЗС «Нурас» до Центра специального обслуживания населения, строительству автодороги №27 между микрорайонами 39 и 40, а также автодороги №26, проходящей вдоль микрорайонов 19А, 20 и 20А.