В Актау 28 июня временно перекроют дорогу

В связи с проведением марафона в Актау перекроют одну из дорог, сообщает Lada.kz.

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В пресс-службе городской администрации сообщили, что в связи с проведением марафона «Город без наркотиков» 28 июня в Актау будет временно ограничено движение автотранспорта на участке от набережной в 15 микрорайоне до дома №3 в 4 микрорайоне.

Движение автотранспорта будет ограничено с 06:00 до 10:00 часов.