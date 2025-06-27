В Актау 28 июня временно перекроют дорогу

В связи с проведением марафона в Актау перекроют одну из дорог, сообщает Lada.kz.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в связи с проведением марафона «Город без наркотиков» 28 июня в Актау будет временно ограничено движение автотранспорта на участке от набережной в 15 микрорайоне до дома №3 в 4 микрорайоне.
Движение автотранспорта будет ограничено с 06:00 до 10:00 часов.
Организаторы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением мероприятия, - сообщает пресс-служба акимата Актау.
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