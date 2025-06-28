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28.06.2025, 13:17

Поднят вопрос ликвидации накопившихся отходов в сёлах Мангистау.

Общество 0 1 106 Сергей Кораблев

 Вопросы экологии и устранения многолетних накоплений бытовых отходов в населённых пунктах стали темой обсуждения экологов, передаётLada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По информации департамента экологии по Мангистауской области, совещание по данной проблеме прошло 27 июня в акимате Каракиянского района. В мероприятии приняли участие руководитель ведомства Армат Жалгасбайулы и аким района Сымбат Төретаев.

В ходе встречи были обсуждены проблемы чистоты в сёлах Курык, Мунайшы и Жетыбай. В частности, поднимались вопросы незаконного выброса бытового мусора жителями, несоответствия старых полигонов санитарным нормам и общего состояния санитарной обстановки.

Особое внимание уделили мероприятиям по очистке в селе Курык. Было отмечено, что начаты конкретные работы по ликвидации мусорных свалок, санитарной уборке улиц и систематизации вывоза отходов. Аким района Сымбат Төретаев подчеркнул важность активизации разъяснительной работы с населением и необходимости формирования культуры соблюдения чистоты.

Армат Жалгасбайулы заявил, что на областном уровне будет вестись мониторинг экологической ситуации, и при необходимости в сёла будут направляться специалисты. Также были приняты решения по ликвидации скопившихся отходов в сёлах Жетыбай и Мунайшы, и соответствующим службам даны конкретные поручения.

Напомним, долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге.

 

 

 

 

 

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