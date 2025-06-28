Поднят вопрос ликвидации накопившихся отходов в сёлах Мангистау.

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По информации департамента экологии по Мангистауской области, совещание по данной проблеме прошло 27 июня в акимате Каракиянского района. В мероприятии приняли участие руководитель ведомства Армат Жалгасбайулы и аким района Сымбат Төретаев.

В ходе встречи были обсуждены проблемы чистоты в сёлах Курык, Мунайшы и Жетыбай. В частности, поднимались вопросы незаконного выброса бытового мусора жителями, несоответствия старых полигонов санитарным нормам и общего состояния санитарной обстановки.

Особое внимание уделили мероприятиям по очистке в селе Курык. Было отмечено, что начаты конкретные работы по ликвидации мусорных свалок, санитарной уборке улиц и систематизации вывоза отходов. Аким района Сымбат Төретаев подчеркнул важность активизации разъяснительной работы с населением и необходимости формирования культуры соблюдения чистоты.

Армат Жалгасбайулы заявил, что на областном уровне будет вестись мониторинг экологической ситуации, и при необходимости в сёла будут направляться специалисты. Также были приняты решения по ликвидации скопившихся отходов в сёлах Жетыбай и Мунайшы, и соответствующим службам даны конкретные поручения.

Напомним, долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге.