Жители Актау пожаловались на перебои в работе автобусов

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По словам пассажиров, в часы пик приходится ждать транспорт более часа, а на карте 2ГИС отображаются всего два автобуса.

И так ждём по часу этот автобус, а теперь что, вообще не дождаться? — возмущается семейная пара.

Стоит отметить, что маршрут автобуса №6 проходит от 35-го микрорайона до детского лагеря «Алау».

Ситуацию прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Там пояснили, что на самом деле на маршруте работают четыре автобуса, но в двух из них не функционирует GPS, из-за чего они не отображаются в 2ГИС.

График движения остался прежним, интервал между автобусами составляет 50 минут, — сообщили чиновники.

Тем не менее, как показал мониторинг 2ГИС, в момент проверки по-прежнему отображались только два автобуса.