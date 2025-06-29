Сколько стоит жильё в Актау на время отпуска: свежий обзор цен

Лето – самый туристический сезон в городе. Время, когда местными красотами приезжают полюбоваться люди из разных уголков мира. Конечно же, первостепенным встает вопрос о том, где остановиться на время путешествий. Корреспондент Lada.kz изучил, какие варианты для аренды жилья посуточно доступны и актуальны на данный момент – от самых бюджетных до люксовых апартаментов.

Иллюстративное фото: Pixabay

Данные были собраны с сайта Krisha.kz. Рассматривались однокомнатные квартиры.

Самыми бюджетными вариантами в Актау оказались три квартиры за 4 тысячи тенге в сутки.

Первая, однокомнатная, находится в доме на третьем этаже. Ее площадь составляет 50 квадратных метров. В квартире одна кровать и один диван. Помимо этого, отдельно кухня и санузел. Из указанных собственником удобств: бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, лифт, посуда, парковка.

Площадь второй однокомнатной квартиры на четвертом этаже составляет 28 квадратных метров, из которых восемь – кухня.

Из отмеченных удобств: один диван, телевизор, стиральная машина, посуда и кондиционер. Стоит отметить, что перед заселением сюда необходимо внести депозит.

Площадь следующей квартиры за 4 тысячи тенге – 35 квадратных метров. Постояльцам предлагается интернет, телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, утюг, посуда. В то же время в ванной отмечено наличие душевой кабины, джакузи, хотя, судя по фотографиям, упомянутых вещей не имеется.

Больше вариантов можно найти за 5 тысяч тенге. Апартаменты за такую цену можно позволить себе как и в нижних микрорайонах, так и в верхних, и даже в центре.

Первая квартира в самом нижнем 1 микрорайоне на 3 этаже. Площадь составляет 33 квадратных метра.

Это однокомнатная квартира, расположенная недалеко от моря. Из удобств здесь отмечены: Телевизор, посуда и микроволновая печь. По фотографиям можно заметить, что в квартире один большой диван, отдельная кухня и санузел. Кроме того, есть балкон.

Вторая квартира находится во 2 микрорайоне. Это тоже 1-комнатная квартира площадью 20 квадратных метров. Здесь кухня-студия, ванная комната и один диван.

Людям предлагается интернет, стиральная машина, микроволновая печь, утюг, посуда, кондиционер, лифт. Помимо этого, в описании отмечено, что рядом есть парк, а море в пяти минутах пешей ходьбы. Кроме того, рядом имеется большой супермаркет и множество закусочных.

Следующий вариант за такую же сумму находится в 13 микрорайоне. Площадь – 47 квадратных метров. Владельцы предлагают одну кровать и один диван, интернет, телевизор, стиральную и посудомоечную машины, микроволновую печь, посуду, утюг, кондиционер.

Дальше всех расположены две квартиры в 34 микрорайоне. Вот пример одной из них:

Однокомнатная квартира на третьем этаже. Площадь – 42 квадратных метров.

Если верить описанию, то в ней есть все для комфортного проживания: оборудованная кухня, ванная комната с водонагревателем. В 5-10 минутах ходьбы есть магазины, салоны красоты, торговые центры и иная инфраструктура.

Средний ценовой показатель для съема жилья на сутки – 7-10 тысяч тенге.

Например, это 1-комнатная квартира площадью 50 квадратных метров в новом ЖК. Море находится в 10 минутах ходьбы. Ее стоимость – 7 тысяч тенге за сутки. Расположена на 1 этаже и включает в себя кровать со smart-телевизором, отдельную обширную кухню и санузел. Из дополнительных удобств: интернет, посуда, кондиционер, лифт, стиральная машина, микроволновая печь, утюг. В описании также указано то, что в выходные и праздничные дни цены меняются и стоит уточнять окончательную стоимость заранее.

Далее рассмотрим варианты квартир за 10 тысяч тенге.

Для любителей отдыха у моря имеются несколько предложений.

Одна из квартир расположена в 5 микрорайоне в доме на втором этаже. Площадь – 30 квадратных метров. Рядом имеются супермаркеты, рестораны, салоны. Скальная тропа в шаговой доступности. Из других удобств: интернет, микроволновка, стиральная машина, кондиционер, лифт, телевизор, утюг, посуда.

Если же вид на море – не главное, хочется меньше шума и людской суеты, при этом имея все необходимое, то можно рассмотреть квартиру, которая сдается в 39 микрорайоне.

За 10 тысяч вы арендуете однокомнатную квартиру со свежим ремонтом площадью в 40 квадратных метров. Владельцы предлагают интернет, кондиционер, посуду, телевизор, стиральную машину, микроволновую печь, утюг. Стоит также отметить, что в квартиру можно заезжать с животными и детьми.

Пора перейти к самым дорогим квартирам на сайте объявлений. Что же можно получить на сутки, заплатив дороже среднего?

Прямо сейчас самым дорогим однокомнатным жильем, расположенным в городе, является квартира в ЖК «Green Plaza» в 17 микрорайоне.

Обойдется эта квартира на сутки в 30 тысяч тенге. Площадь составляет 56 квадратных метров. Располагается на 8 этаже 15-ти этажного здания. Описание от хозяев: свежий ремонт и новая мебель. Имеется все для комфортного отдыха. На первом этаже есть магазины, рестораны, кафе, фитнес клуб. Дополнительные удобства, указанные в объявлении: кондиционер, утюг, лифт, интернет, посуда, стиральная машина. Здесь возможно заселение с детьми и обязательный депозит в 10 тысяч тенге.

Есть однокомнатные апартаменты и дороже, однако все они расположены в районе базы отдыха «Теплый пляж», что недалеко от гостиницы «Rixos Water World Aktau». В частности, в новом ЖК «Aktau Riviera». В этом районе все квартиры сдаются от 20 тысяч и выше.

Самое дорогое жилье, которое можно снять там на сутки, – однокомнатная квартира за 100 тысяч тенге на 33 квадратных метра.

За 100 тысяч предлагается полностью меблированная квартира со свежим ремонтом. Здесь могут разместиться до четырех человек, так как имеется одна кровать и один диван. В числе удобств просторный балкон, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и собственный бассейн. Кроме того, море находится в шаговой доступности. Как и в предыдущих квартирах, здесь указаны телевизор, кондиционер, микроволновая печь, утюг, посуда, стиральная машина и лифт. Депозит имеется.

Таким образом, можно сделать вывод, что предложений и возможностей для заселения более чем достаточно. Каждый может подобрать себе апартаменты по удобству, и главное, по карману.

Автор: Аяулым Бейсенова.