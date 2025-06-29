В Актау должника по алиментам лишили квартиры

В Актау по инициативе городской прокуратуры приняты меры по защите прав детей, оставшихся без материальной поддержки одного из родителей. Одного из должников по алиментам лишили жилья, сообщает Lada.kz .

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, в текущем году был проведён комплексный анализ исполнительных документов по взысканию алиментов. По его итогам в уполномоченный орган внесено представление, в результате которого в пользу взыскателей удалось вернуть задолженность на сумму 33 миллиона тенге, а также взыскать одну квартиру.

Кроме того, в отношении 26 граждан, систематически уклонявшихся от своих обязанностей по содержанию детей, применены меры административной ответственности – штрафы и административные аресты по части 1 статьи 669 (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) КоАП РК.

Также в отношении пяти должников Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесены обвинительные приговоры.

Прокуратура Актау напоминает: за неуплату алиментов предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 139 УК РК. По закону неисполнение своих финансовых обязанностей перед детьми сроком свыше трех месяцев грозит общественными работами до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.