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29.06.2025, 17:56

Владелец катера получил штраф из-за жилета в Актау

Общество 0 996 Наталья Вронская

В Актау владельца катера наказали за то, что он проводил прогулку по морю на катере без спасательного жилета, передает Lada.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT
Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT

По данным ведомства, нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей.

Владельца катера привлекли к административной ответственности по статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Спасатели напоминают всем владельцам морского транспорта: соблюдение правил безопасности на воде – обязанность каждого.

Основные правила: выход в море без спасательного жилета строго запрещён; на борту должны быть только необходимые средства и оборудование; ответственность за безопасность пассажиров и детей лежит на капитане или владельце судна. Управлять водным транспортом – это не просто отдых, а большая ответственность. Каждое правило может спасти чью-то жизнь, - напомнили в ДЧС.

Для справки

Статья 412 – Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах.

Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет штраф на физических лиц в размере семи (27 524 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 (39 320 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 (235 920 тенге) МРП.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Иллюстрированное фото-----конкретная головоломка! Катер плывёт на нас а управляют ею сидя в противоположную сторону! Неужели автор этого не видит? А? Наталья?
29.06.2025, 13:34
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