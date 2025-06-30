18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.06.2025, 11:45

Жители Актау пожаловались на «нашествие» лошадей

Общество 0 1 739 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 30-х микрорайонов Актау. Люди выражают обеспокоенность по поводу бродячих лошадей, которые свободно передвигаются по улицам и портят зелёные насаждения.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау сняли на видео лошадей, свободно разгуливающих вдоль дорог в 30-х микрорайонах города. По словам горожан, животные поедают кусты и деревья.

В новых микрорайонах высадили деревья, еле-еле поливают. Возможно, у деревьев был бы шанс прижиться, но нет: какой-то умник ежедневно выпускает своих домашних животных, и они поедают молодые саженцы. Наблюдаю эту картину каждый день в 31–35 микрорайонах, - рассказал житель Актау.  

Жители города надеются, что полиция, наконец, обратит внимание на происходящее и примет меры в отношении владельца животных. Горожане просят привлечь его к ответственности, пока все молодые деревья не оказались уничтоженными.

Очень обидно за наш город! Каким он был до 90-х годов зеленым, и каким он стал сейчас. Раньше у каждого подъезда был мини-палисадник с высокими деревьями и закольцованной вокруг трубой для полива. Деревья поливались, детки водичку пили. Сейчас все трубы поворовали для сдачи металла, деревья безжалостно вырубили, а где не вырубили, то они погибли от засухи, - жалуются местный житель.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат по вопросу бродячих лошадей, однако в ведомстве переадресовали запрос в региональную полицию. В полиции региона на запрос не ответили и комментарий не предоставили.

2
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…