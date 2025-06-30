Жители Актау пожаловались на «нашествие» лошадей

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 30-х микрорайонов Актау. Люди выражают обеспокоенность по поводу бродячих лошадей, которые свободно передвигаются по улицам и портят зелёные насаждения.

Фото жителей Актау

Жители Актау сняли на видео лошадей, свободно разгуливающих вдоль дорог в 30-х микрорайонах города. По словам горожан, животные поедают кусты и деревья.

В новых микрорайонах высадили деревья, еле-еле поливают. Возможно, у деревьев был бы шанс прижиться, но нет: какой-то умник ежедневно выпускает своих домашних животных, и они поедают молодые саженцы. Наблюдаю эту картину каждый день в 31–35 микрорайонах, - рассказал житель Актау.

Жители города надеются, что полиция, наконец, обратит внимание на происходящее и примет меры в отношении владельца животных. Горожане просят привлечь его к ответственности, пока все молодые деревья не оказались уничтоженными.

Очень обидно за наш город! Каким он был до 90-х годов зеленым, и каким он стал сейчас. Раньше у каждого подъезда был мини-палисадник с высокими деревьями и закольцованной вокруг трубой для полива. Деревья поливались, детки водичку пили. Сейчас все трубы поворовали для сдачи металла, деревья безжалостно вырубили, а где не вырубили, то они погибли от засухи, - жалуются местный житель.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат по вопросу бродячих лошадей, однако в ведомстве переадресовали запрос в региональную полицию. В полиции региона на запрос не ответили и комментарий не предоставили.