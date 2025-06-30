Как продвигается капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы в Актау

В аэропорту Актау продолжается капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы (ВПП). На официальной странице международного аэропорта Актау в Instagram появилась информация о ходе ремонта, передает Lada.kz .

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Согласно данным пресс-службы, капитальный ремонт ВПП проводится в плановом порядке и является необходимой мерой для повышения уровня безопасности полётов и качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

В настоящее время ведутся работы по укреплению площадки, предназначенной для приёма крупногабаритных грузовых воздушных судов. На данный момент уложен первый слой цементно-бетонного покрытия. Общая толщина армированного цементобетонного слоя составит 65 сантиметров. После завершения работ стоянка будет соответствовать категории E, — рассказал специалист аэропорта.

Руководство аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании и заранее уточнять время вылетов и прилётов у авиаперевозчиков.

Напомним, ремонтные работы стартовали 15 мая и продлятся до 31 июля 2025 года. Работы проводятся в дневное время — с 07:00 до 21:00 по местному времени.

На этот период полёты из/в аэропорт Актау организованы в ночное время — с 21:00 до 07:00. В администрации аэропорта отмечают, что такой график позволяет обеспечить как безопасность ремонтных работ, так и сохранение регулярного авиасообщения для пассажиров.