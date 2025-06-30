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30.06.2025, 15:05

Жители Актау сообщают о нашествии крыс на набережной

Общество 0 1 226 Лиана Рязанцева

Местные жители сняли на видео грызунов, свободно передвигающихся по набережной Актау. Кадры активно распространяются в социальных сетях и вызывают тревогу у горожан. Ситуацию прокомментировали в городском отделе ЖКХ, передает Lada.kz.
 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Жители Актау обеспокоены появлением крыс на городской набережной. По их словам, крысы активно бегают вдоль набережной города.

Горожане возмущены бездействием местных властей и задаются вопросом: куда смотрит акимат, и почему не проводятся эффективные меры по дезинфекции.

Кажется, обработку недавно проводили, но, судя по всему, она не дала результата — крыс становится только больше, особенно в вечернее время, — жалуются жители города.

В городском отделе ЖКХ подтвердили, что дератизационные работы на набережной действительно проводились в мае 2025 года.

Второй этап запланирован на сентябрь. Сейчас мы передадим специалистам видеоматериалы, чтобы они оценили ситуацию, и при необходимости оперативно приняли меры. Если потребуется, проведём дополнительную обработку раньше запланированного срока, — сообщил Айдар Бисенов, заместитель руководителя городского отдела ЖКХ.

Напомним, травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау. Работы выполняет специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.

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