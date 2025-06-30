Жители Актау сообщают о нашествии крыс на набережной

Местные жители сняли на видео грызунов, свободно передвигающихся по набережной Актау. Кадры активно распространяются в социальных сетях и вызывают тревогу у горожан. Ситуацию прокомментировали в городском отделе ЖКХ, передает Lada.kz .

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Жители Актау обеспокоены появлением крыс на городской набережной. По их словам, крысы активно бегают вдоль набережной города.

Горожане возмущены бездействием местных властей и задаются вопросом: куда смотрит акимат, и почему не проводятся эффективные меры по дезинфекции.

Кажется, обработку недавно проводили, но, судя по всему, она не дала результата — крыс становится только больше, особенно в вечернее время, — жалуются жители города.

В городском отделе ЖКХ подтвердили, что дератизационные работы на набережной действительно проводились в мае 2025 года.

Второй этап запланирован на сентябрь. Сейчас мы передадим специалистам видеоматериалы, чтобы они оценили ситуацию, и при необходимости оперативно приняли меры. Если потребуется, проведём дополнительную обработку раньше запланированного срока, — сообщил Айдар Бисенов, заместитель руководителя городского отдела ЖКХ.

Напомним, травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау. Работы выполняет специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.