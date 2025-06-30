Строительство очистных сооружений: акимат Жанаозена заключил соглашение с чешской компанией

Акимат Жанаозена и чешская компания «ANTARES-AZV» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере строительства и последующей эксплуатации комплексных канализационных очистных сооружений (КОС) на территории города. Об этом сообщает пресс-служба акимата Жанаозена, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Жанаозена

По информации акимата, основная цель подписанного меморандума — улучшение экологической обстановки в Жанаозене, а также организация совместной работы по реализации социальных проектов.

Со стороны акимата взяты обязательства по поддержке реализации проекта, предоставлению необходимой информации и содействию в снижении административных барьеров. Инвестор, в свою очередь, выразил готовность в рамках социальной ответственности трудоустраивать местных жителей, заниматься озеленением города и реализовывать другие социальные инициативы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Стратегический документ подписан заместителем акима Жанаозена Жанабаем Аймаганбетовым и представителем чешской компании.