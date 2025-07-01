Свыше 21 млн тенге штрафов собрали с водителей за неделю в Актау

Водители в Актау за неделю наездили штрафов на 21 млн тенге. Об этом сообщили в городском управлении полиции, передает Lada.kz .

Фото с сайта static.mk.ru

За минувшую неделю сотрудниками правопорядка вынесли 1483 постановления с назначением штрафа в размере 21,8 млн тенге, 959 постановлений уже исполнено. В пользу бюджета взыскано штрафов на сумму 13,1 млн тенге.

Помимо штрафов, некоторые нарушители были подвергнуты административному аресту. Так, в их числе девять водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Семерых из них лишили водительских прав.

Кроме того, изъято транспортное средство с поддельными госномерами.