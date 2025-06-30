18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.06.2025, 17:25

FlyArystan увеличивает число рейсов летом между Актау и Кутаиси

Общество 0 962 Лиана Рязанцева

Количество рейсов из Актау в грузинский город Кутаиси увеличено до пяти в неделю, сообщает  Lada.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

 

Фото tengrinews.kz
Фото tengrinews.kz

Авиакомпания FlyArystan сообщила, что расширяет программу полетов из казахстанских городов в Кутаиси в июле 2025 года.
В период с 1 по 31 июля рейсы в один из крупнейших городов Грузии будут выполняться из пяти городов Казахстана по обновленному расписанию.

Вылеты в Кутаиси:

  • из Актау – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам; из Атырау – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;
  • из Шымкента – по понедельникам, четвергам и субботам;
  • из Астаны – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Вылеты из Кутаиси:

  • в Актау – по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям;
  • в Атырау – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;
  • в Шымкент – по понедельникам, четвергам и субботам;
  • в Астану – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейсы из Алматы в Кутаиси сохраняются без изменений: в июле они будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В стандартный тариф входит одна единица ручной клади весом до 5 кг и габаритами не более 56 x 23 x 36 см, а также случайное место на борту. Авиакомпания рекомендует заранее приобретать авиабилеты и оформлять все дополнительные услуги онлайн – это позволяет сэкономить до 70%, - говорится в сообщении авиакомпании.

В какие зарубежные страны можно улететь прямым рейсом из Актау, читайте в материале Lada.kz.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…