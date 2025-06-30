FlyArystan увеличивает число рейсов летом между Актау и Кутаиси

Количество рейсов из Актау в грузинский город Кутаиси увеличено до пяти в неделю, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Авиакомпания FlyArystan сообщила, что расширяет программу полетов из казахстанских городов в Кутаиси в июле 2025 года.

В период с 1 по 31 июля рейсы в один из крупнейших городов Грузии будут выполняться из пяти городов Казахстана по обновленному расписанию.

Вылеты в Кутаиси:

из Актау – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам; из Атырау – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

из Шымкента – по понедельникам, четвергам и субботам;

из Астаны – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Вылеты из Кутаиси:

в Актау – по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям;

в Атырау – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

в Шымкент – по понедельникам, четвергам и субботам;

в Астану – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейсы из Алматы в Кутаиси сохраняются без изменений: в июле они будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В стандартный тариф входит одна единица ручной клади весом до 5 кг и габаритами не более 56 x 23 x 36 см, а также случайное место на борту. Авиакомпания рекомендует заранее приобретать авиабилеты и оформлять все дополнительные услуги онлайн – это позволяет сэкономить до 70%, - говорится в сообщении авиакомпании.

В какие зарубежные страны можно улететь прямым рейсом из Актау, читайте в материале Lada.kz.