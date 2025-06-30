Объявлен конкурс на субсидируемый авиарейс Актау – Караганда

Комитет гражданской авиации министерства транспорта РК объявил конкурс на выполнение субсидируемых авиарейсов в 2025 году, передает Lada.kz .

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Согласно информации, стоимость билетов для пассажиров авиарейса Актау - Караганда будет фиксированная - 20 тысяч тенге в одну сторону.

Для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет о проведении 1 июля 2025 года конкурса для авиакомпаний на субсидируемые в 2025 году авиамаршруты по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений по следующим авиамаршрутам: Семей – Караганда, Уральск – Караганда и Актау – Караганда,- говорится в документе.

Авиарейс Актау – Караганда – Актау планируется дважды в неделю в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось о запуске субсидируемых рейсов из Актау в Туркестан и Кокшетау.