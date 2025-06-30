Военные водолазы из Узбекистана прошли подготовку в Актау

Военные водолазы из Узбекистана в течение недели проходили интенсивную подготовку на базе Военно-морских сил в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК.

По данным пресс-службы, учебные сборы по водолазной подготовке, в том числе для военнослужащих Узбекистана, прошли на базе учебно-тренировочного водолазного комплекса Военно-морских сил Казахстана в Актау.

В течение недели под руководством опытных инструкторов военно-морской базы проходила интенсивная подготовка, включающая теоретические и практические курсы.

Все участники прошли комплексную подготовку, получили оценку своих навыков и рекомендации по дальнейшему обучению, – прокомментировал начальник водолазной и поисково-спасательной службы капитан-лейтенант Даурен Мергенбаев.

По итогам сборов прошедшим обучение водолазам вручили сертификаты.