Мангистау полностью обеспечен водоснабжением – Правительство РК

В ходе заседания правительства министры озвучили показатели, касающиеся водообеспечения и строительства объектов водоснабжения и водоотведения, передает Lada.kz .

Фото: depositphotos.com

В Астане проходит заседания Правительства РК. Тема - меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, внедрению водосберегающих и цифровых технологий.

В правительстве озвучили некоторые показатели обеспечения водой населения. Например, Мангистау вошел в десятку регионов со 100% водоснабжением. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

«Это относится к городам Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, а также областей Жетысу и Улытау. В сельской местности Мангистауской области также достигнут полный охват водоснабжением», - сказал он.

Более 160 млрд тенге направлено на проекты водоснабжения. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что в текущем году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в десяти областях страны. Работы ведутся в том числе и Мангистауской области.

Кроме того, в городах Актау, Атырау, Каркаралинск и Каражал реализуются 4 проекта по КОСам.

Премьер-министр Олжас Бектенов назвал ряд регионов, где отмечается отставание от графика по проектам водоснабжения и водоотведения. Так, фонду «Самрук-Казына» и акимату Мангистауской области дано поручение до 15 июля завершить пуско-наладочные работы по заводу Кендерли и обеспечить подачу воды для города Жанаозен.