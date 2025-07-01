Жители Актау выиграли суд и вернули деньги, уплаченные за учебные курсы

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В конце 2024 года в департамент по защите прав потребителей поступила первая жалоба от жительницы города. Она записала двух своих детей на дополнительные учебные курсы и полностью оплатила годовое обучение. Однако из-за перевода детей в другую школу прекратила занятия, а школа, несмотря на письменные обязательства, вернула лишь часть уплаченных средств. Оставшиеся 400 тысяч тенге так и не вернули.

Как показала дальнейшая практика, случай оказался не единичным. В декабре и январе поступили аналогичные жалобы от других жителей. Всего набралось 14 заявлений, авторы которых утверждали, что оплатили образовательные услуги, которые в полной мере так и не были предоставлены, но вернуть средства им не удалось.

Причины отказа от обучения были разными: кто-то столкнулся с семейными обстоятельствами, кто-то сменил место жительства, а некоторые родители и вовсе не заключали письменных договоров.

Размер требований варьировался от 185 до 468 тысяч тенге. Всего пострадавшие требовали к возврату 5 541 025 тенге.

Договориться родителям и администрации школы не удалось, поэтому спор решали в суде, где департамент выступил в защиту потребителей.