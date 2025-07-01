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01.07.2025, 17:57

Жители Актау выиграли суд и вернули деньги, уплаченные за учебные курсы

Общество 0 3 520 Ольга Максимова

Жители Актау в суде добились возврата оплаты за неоказанные образовательные услуги, передает Lada.kz.

Фото: Istock
Фото: Istock

В конце 2024 года в департамент по защите прав потребителей поступила первая жалоба от жительницы города. Она записала двух своих детей на дополнительные учебные курсы и полностью оплатила годовое обучение. Однако из-за перевода детей в другую школу прекратила занятия, а школа, несмотря на письменные обязательства, вернула лишь часть уплаченных средств. Оставшиеся 400 тысяч тенге так и не вернули.

Как показала дальнейшая практика, случай оказался не единичным. В декабре и январе поступили аналогичные жалобы от других жителей. Всего набралось 14 заявлений, авторы которых утверждали, что оплатили образовательные услуги, которые в полной мере так и не были предоставлены, но вернуть средства им не удалось.

Причины отказа от обучения были разными: кто-то столкнулся с семейными обстоятельствами, кто-то сменил место жительства, а некоторые родители и вовсе не заключали письменных договоров.

Размер требований варьировался от 185 до 468 тысяч тенге. Всего пострадавшие требовали к возврату 5 541 025 тенге.

Договориться родителям и администрации школы не удалось, поэтому спор решали в суде, где департамент выступил в защиту потребителей.

«Дело было рассмотрено в упрощённом (письменном) производстве в специализированном межрайонном суде №2 города Актау. Суд признал доводы департамента обоснованными и обязал организацию вернуть 14 потребителям общую сумму в размере 5 541 025 тенге, а также выплатить 55 411 тенге в пользу государства в качестве судебных расходов. Решение суда подтвердило эффективность механизма коллективной защиты прав потребителей и стало весомым сигналом о недопустимости нарушения условий договора со стороны поставщиков услуг», - сообщили в Минторговли РК.  

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