В Сайотесе начали бурение новой нефтяной скважины – работает китайский инвестор

Фото предоставил ЦОК Мангистауской области

Как сообщает региональный центр общественных коммуникаций, на территории Мангистауского района компания «Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V» в рамках инвест-проекта определила и провела разведку месторождений. В результате геологоразведочных работ в Сайотесе начато бурение новой скважины.

Аким района Галымжан Ниязов, директор департамента государственного контроля в сфере углеводородов и недропользования министерства энергетики Нурлыбек Бердиев, генеральный директор компании «Sinopec» Чжао Цюаньминь, генеральный консул КНР Го Юй пожелали успехов в бурении первой разведочной скважины в Сайотесе, отметив, что эта работа является результатом совместных действий.

Мы считаем, что эта инициатива расширит сферу изучения недр и придаст новый импульс развитию нефтегазовой отрасли в стране. Желаем, чтобы бурение прошло безопасно и успешно, - сказал Галымжан Ниязов.

В рамках данного инвестиционного проекта будут проведены работы по бурению скважины С-1 в 2024-2025 годах, скважины С-2 в 2026-2027 годах. Отмечается, что новое партнерство будет способствовать развитию экономики региона и появлению новых возможностей.

Компания в течение 2023-2024 годов выполнила значительный комплекс полевых поисковых работ, в том числе полевые сейсморазведочные работы 2D в объеме 1006,74 км с глубиной съемки до 5500 м. По результатам выявлены шесть ловушек каменноугольного периода и оценены перспективные геологические ресурсы участка, а также определены местоположения двух проектных скважин глубиной свыше 5000 м. Планируемые затраты на бурение скважины С-1 составят 4,7 миллиарда тенге, - добавили в министерстве энергетики РК.

Напомним, в 2023 году «КазМунайГаз» договорился с «Sinopec» о проведении геологических исследований.

Справочно

China Petroleum & Chemical Corporation («Китайская нефтяная и химическая корпорация») – китайская интегрированная энергетическая и химическая компания. Вторая по объёмам добычи нефтегазовая компания страны (после PetroChina). В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 45 место (4-е по размеру выручки, 79-е по чистой прибыли, 146-е по активам и 174-е по рыночной капитализации).