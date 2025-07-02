В Сайотесе начали бурение новой нефтяной скважины – работает китайский инвестор

На территории села Сайотес Мангистауского района стартовало бурение новой разведочной скважины, которая ведет китайская компания «Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V», сообщает Lada.kz.
Как сообщает региональный центр общественных коммуникаций, на территории Мангистауского района компания «Sinopec International Energy Investment Holdings Netherlands B.V» в рамках инвест-проекта определила и провела разведку месторождений. В результате геологоразведочных работ в Сайотесе начато бурение новой скважины.
Аким района Галымжан Ниязов, директор департамента государственного контроля в сфере углеводородов и недропользования министерства энергетики Нурлыбек Бердиев, генеральный директор компании «Sinopec» Чжао Цюаньминь, генеральный консул КНР Го Юй пожелали успехов в бурении первой разведочной скважины в Сайотесе, отметив, что эта работа является результатом совместных действий.
Мы считаем, что эта инициатива расширит сферу изучения недр и придаст новый импульс развитию нефтегазовой отрасли в стране. Желаем, чтобы бурение прошло безопасно и успешно, - сказал Галымжан Ниязов.
В рамках данного инвестиционного проекта будут проведены работы по бурению скважины С-1 в 2024-2025 годах, скважины С-2 в 2026-2027 годах. Отмечается, что новое партнерство будет способствовать развитию экономики региона и появлению новых возможностей.
Компания в течение 2023-2024 годов выполнила значительный комплекс полевых поисковых работ, в том числе полевые сейсморазведочные работы 2D в объеме 1006,74 км с глубиной съемки до 5500 м. По результатам выявлены шесть ловушек каменноугольного периода и оценены перспективные геологические ресурсы участка, а также определены местоположения двух проектных скважин глубиной свыше 5000 м. Планируемые затраты на бурение скважины С-1 составят 4,7 миллиарда тенге, - добавили в министерстве энергетики РК.
Напомним, в 2023 году «КазМунайГаз» договорился с «Sinopec» о проведении геологических исследований.
China Petroleum & Chemical Corporation («Китайская нефтяная и химическая корпорация») – китайская интегрированная энергетическая и химическая компания. Вторая по объёмам добычи нефтегазовая компания страны (после PetroChina). В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 45 место (4-е по размеру выручки, 79-е по чистой прибыли, 146-е по активам и 174-е по рыночной капитализации).
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