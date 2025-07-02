Какие проверки могут проводить налоговые органы в Мангистау?

Какие проверки могут проводить налоговые органы, рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
В соответствии со статьей 145 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налоговые проверки подразделяются на следующие виды:
Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.
Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа, - уточнили в департаменте госдоходов.
Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.
Также, согласно статье 140 Налогового кодекса, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.
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