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02.07.2025, 11:13

Какие проверки могут проводить налоговые органы в Мангистау?

Общество 0 2 507 Сергей Кораблев

Какие проверки могут проводить налоговые органы, рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В соответствии со статьей 145 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

  • периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска;
  • внеплановые налоговые проверки. 

Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа, - уточнили в департаменте госдоходов.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.

Также, согласно статье 140 Налогового кодекса, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

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