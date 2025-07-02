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02.07.2025, 13:24

В здании облздрава Мангистау проведут капитальный ремонт

Общество 0 1 080 Алия Шарипова

На текущий момент управление здравоохранения Мангистауской области ведет свою деятельность в старом здании, внешний вид которого оставляет желать лучшего. В ближайшем будущем на объекте проведут капитальный ремонт, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Внутри здание облздрава, расположенное в 3 микрорайоне, выглядит хоть и не свежо, но аккуратно, однако внешне имеет удручающий вид. Местами можно заметить облупившуюся побелку, поврежденные водой навесы, сомнительного вида облицовку.

Корреспондент Lada.kz уточнил у представителей ведомства, не планирует ли управление переехать в новое, более современное строение.

Как сообщила замглавы облздрава Жайсангул Досполова, адрес менять не будут, однако есть планы по проведению капитального ремонта в уже имеющемся здании.

По ее словам, год постройки объекта – 1975. Управление здравоохранения переехало в него в 2006 году, согласно постановлению главы региона №5 от 09.01.2006 года.

В здании с 2006 года не проводились ремонтные работы, поэтому требуется полный капитальный ремонт. Для этих целей из местного бюджета выделено 19 347,0 тысяч тенге, направленных на разработку проектно-сметной документации (ПСД). На данный момент разрабатывается техническая спецификация на разработку ПСД, - сообщила Жайсангул Досполова.

Она отметила, что сумма, которую планируют потратить на проведение масштабных работ, будет определена после результатов ПСД.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на неисправность лифтов в городской поликлинике №1 в 7 микрорайоне. Позже стало известно, что устройства заменят. Для этого в бюджете предусмотрели 36 300 000 тенге. Работы провела ТОО «Казахстанская лифтовая компания «Казлифт» – организация была определена посредством конкурса на сайте госзакупок.

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