Доноры с редкими группами требуются центру крови в Актау

Медики просят жителей о срочной сдаче крови редких групп, которую направят на помощь тяжелобольным пациентам, сообщает Lada.kz .

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Требуются доноры с I и II группой крови с отрицательным резус-фактором.

Ваша кровь – чья-то спасенная жизнь. Придите и подарите надежду!, - говорится в обращении Мангистауского областного центра крови.

В медучреждении рассказали, как правильно сдать кровь.

Что запрещено перед сдачей крови:

алкоголь – за 48 часов;

лекарства с аспирином и анальгетиками – за 72 часа;

курение – минимум за 2 часа.

Нельзя употреблять в пищу:

колбасные изделия, мясо, рыбу;

все молочные продукты;

животные и растительные жиры;

бананы, финики, шоколад;

соленья, консервы, острое, пряное;

орехи, семечки, фастфуд, спортпит, яйца.

Донорский прием ведется с понедельника по субботу, с 08:00 до 13:00 часов.

Регистратура: +7 (7292) 40-17-50.

Приемная: +7 (7292) 40-32-78.

Мобильный: +7 (708) 592-80-64.‬

Телефон доверия: 8 (7292) 40-32-27.