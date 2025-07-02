Доноры с редкими группами требуются центру крови в Актау

Медики просят жителей о срочной сдаче крови редких групп, которую направят на помощь тяжелобольным пациентам, сообщает Lada.kz.
Требуются доноры с I и II группой крови с отрицательным резус-фактором.
Ваша кровь – чья-то спасенная жизнь. Придите и подарите надежду!, - говорится в обращении Мангистауского областного центра крови.
В медучреждении рассказали, как правильно сдать кровь.
Что запрещено перед сдачей крови:
Нельзя употреблять в пищу:
Донорский прием ведется с понедельника по субботу, с 08:00 до 13:00 часов.
Регистратура: +7 (7292) 40-17-50.
Приемная: +7 (7292) 40-32-78.
Мобильный: +7 (708) 592-80-64.
Телефон доверия: 8 (7292) 40-32-27.
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