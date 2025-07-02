Рост падения детей из окон наблюдается в Мангистау

С начала 2025 года в регионе зафиксировано восемь случаев падения детей из окон, тогда как за весь прошлый год таких происшествий было пять, сообщает Lada.kz .

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В связи с ростом статистики спасатели усилили профилактическую работу, сообщил исполняющий обязанности начальника управления профилактики ЧС Мейирбек Исаев на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций.

Несчастья происходят по причине невнимательности взрослых. Сейчас дети на каникулах – риски возрастают. Мы активизировали работу с населением по вопросам детской безопасности, - отметил спикер.

В рамках акции «Безопасное окно» сотрудники ДЧС совместно с представителями партии Қазақстан халық партиясы, волонтерами и КСК обходят дома, ведут беседы с жильцами, раздают листовки и напоминают о важности установки защитных фиксаторов на окна.

Также внимание уделяется благоустройству придомовых территорий, детских площадок и подъездов.

Жителям напоминают:

не оставлять детей без присмотра;

устанавливать оконные ограничители;

не допускать доступа малышей к открытым окнам и балконам.

Профилактические занятия и встречи проводятся ежедневно. Главная цель - предотвратить трагедии и сохранить детские жизни.

К слову, за три последних года в регионе из окон выпало 30 детей.