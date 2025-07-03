Задать вопросы медикам смогут жители Актау

Медики бесплатно ответят на вопросы жителей Актау в прямом эфире и на личном приеме, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Специалисты сферы здравоохранения готовы ответить на обращения граждан как в онлайн-, так и в оффлайн-формате.

В пятницу, 4 июля, с 15:00 до 16:00 часов состоится прямой эфир на страницах акимата Актау в социальных сетях Instagram и Facebook, в ходе которого жители смогут задать интересующие вопросы в реальном времени.

Также с 15:00 до 17:00 часов в Центре приема граждан при городской администрации будет организован личный прием населения. На встрече будут присутствовать представители областного управления здравоохранения и всех медицинских учреждений города. Записаться на прием к специалистам можно будет прямо на месте.