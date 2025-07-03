Сохраняйте спокойствие! Силовики проведут учения в Мангистау

Учения силовиков на территории Мангистауской области будут проходить в течение летнего периода. Об этом Lada.kz сообщили в командовании РгК «Запад» ВС РК.

Фото предоставило командование РгК «Запад» ВС РК

В летний период в Мангистауской области планируется проведение межведомственных учений (тренировок) подразделений территориальной обороны и региональных подразделений силовых структур (Пограничной службы КНБ РК и МВД РК).

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств подразделений территориальной обороны, правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы, - уточнили в командовании.

В этой связи население призвали отнестись с пониманием и воздержаться от распространения недостоверной информации.