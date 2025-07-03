Подростки с ящиками для сбора денег вызывают недоверие у жителей Актау

Местные жители обеспокоены массовым появлением подростков с коробками для сбора пожертвований. По их словам, несовершеннолетние вызывают недоверие, сообщает Lada.kz .

Фото местного жителя

Юные сборщики средств на лечение замечены в разных точках города – у супермаркета «Аман» в 28 микрорайоне, на рынках, у входа в ЦОН.

Один из горожан подошел к подростку и задал уточняющие вопросы. Тот заявил, что ребенку из Уральска требуется помощь на операцию. Мужчина усомнился в этой информации, предположив, что называть дальний город могли специально, чтобы избежать проверки.

В Актауском городском акимате пояснили, что для установки ящиков для сбора садака и благотворительных средств требуется разрешение управления по делам религий Мангистауской области. Если сбор проводится на лечение, необходимо иметь подтвержденный диагноз, заверенный региональным управлением здравоохранения.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от управления здравоохранения и управления по делам религий Мангистауской области.