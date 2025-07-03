В Актау разгорелся скандал из-за незаконного шлагбаума в жилом комплексе «Флоренция»

Накалённая ситуация сложилась в жилом комплексе «Флоренция» в 17 микрорайоне. Между владельцами коммерческих помещений и председателем объединения собственников имущества разгорелся конфликт из-за закрытых шлагбаумов. Дошло до вызова участкового и представителя прокуратуры, сообщает Lada.kz .

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Как сообщили предприниматели, владеющие коммерческой площадью в ЖК «Флоренция», по инициативе объединения собственников имущества «17-23» на въезде к домам в очередной раз закрыли шлагбаумы. При этом, еще в марте суд признал такие действия неправомерными.

Мы выиграли суд, который ясно указал: шлагбаумы используются незаконно, и доступ к коммерческим помещениям должен быть свободным. Однако новый председатель ОСИ вновь ограничил проезд, несмотря на решение суда, - рассказала одна из участниц конфликта.

По словам владельцев бизнеса, накануне на место конфликта были вызваны сотрудники прокуратуры и участковый. В отделе по месту жительства все стороны дали объяснения. После вмешательства органов председатель ОСИ пообещал открыть шлагбаумы.

Как отмечается, дело касается не только интересов предпринимателей, но и соблюдения закона.

Мы понимаем, что у жителей есть своя позиция, но любые действия должны оставаться в рамках правового поля. Вокруг ЖК нет отдельной стоянки. Закрытые шлагбаумы мешают клиентам добраться до наших офисов и создают хаос на узких дорогах. Тем более, что детская площадка в комплексе расположена не во дворе, а на втором этаже, - пояснила предпринимательница.

Судебное решение, вынесенное ранее, подтвердило: забор и шлагбаумы не были предусмотрены проектной документацией и не зарегистрированы должным образом.

Объект кондоминиума поставлен на учет, но я точно знаю, что в него не входят ни забор, ни шлагбаум. Даже территория вокруг, где паркуются автомобили, является общегородской, а не собственностью ЖК. У этого комплекса двухтажная парковка для жителей внутри, шикарная детская площадка на втором этаже. А то, что они говорят, что выходя из подъездов, они и их дети находятся в небезопасности из-за приезжающих автомобилей, так, простите, вы за пределами ЖК, там ведь тоже разные риски, - рассказала предпринимательница.

Тем временем жильцы «Флоренции» делятся противоположной точкой зрения: они считают, что ограничение въезда необходимо для безопасности и порядка. Однако, как подчёркивают юристы, даже желание большинства не может нарушать законные права собственников коммерческих помещений.

Вдобавок суд постановил признать действия ОСИ по закрытию шлагбаумов незаконными и взыскать с объединения собственников расходы по госпошлине в пользу трёх истцов. Жалоба со стороны жильцов может быть подана в апелляционном порядке.

Напомним, ранее на массовую установку шлагбаумов жаловались предприниматели из 16 микрорайона. Был зафиксирован случай, когда спецтехника не смогла проехать в 16 микрорайоне из-за установленной конструкции. В Актауской городской жилищной инспекции по этому эпизоду установили, что ЖК не зарегистрирован как объект кондоминиума. В связи с этим, голоса жильцов недействительны. То есть шлагбаум необходимо убрать.