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04.07.2025, 09:14

Куда исчезают приподнятые пешеходные переходы в Актау за 21 миллион тенге

Общество 0 2 510 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщили о «пропаже» одного из приподнятых пешеходных переходов, располагавшегося напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне. Редакция Lada.kz обратилась в акимат города, чтобы выяснить причины демонтажа конструкции.

Установленный приподнятый пешеход в 4 микрорайоне у супермаркета «Дана».Фото автора
Установленный приподнятый пешеход в 4 микрорайоне у супермаркета «Дана».Фото автора

Жители Актау сообщили в редакцию, что один из приподнятых пешеходных переходов демонтирован на проезжей части в 3Б микрорайоне.

Эта конструкция прослужила всего два года, а ведь на установку таких переходов из бюджета выделили порядка 22 миллионов тенге, - возмутился житель областного центра.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог объяснили, почему убрали приподнятый пешеходный переход.

Указанное дорожное препятствие затрудняло движение транспорта, в том числе общественного и специализированного – скорой помощи, пожарной техники. В связи с поступившими жалобами и предложениями от населения было принято решение о его демонтаже, - пояснили в городской администрации.

По данным акимата, на сегодняшний день на территории Актау выпуклые «зебры» установлены на пяти загруженных участках дорог:

  • 26 микрорайон – возле Мангистауской областной многопрофильной больницы;
  • 9 микрорайон – возле дома №4;
  • 4 микрорайон – у супермаркета «Дана»;
  • 5 микрорайон – возле дома №36;
  • 12 микрорайон – возле средней школы №13.

На вопрос редакции о планах по установке новых приподнятых пешеходных переходов чиновники сообщили, что в настоящее время совместно с отделением административной полиции ведётся работа по определению участков, где требуется установка приподнятых искусственных дорожных препятствий.

 В целях обеспечения безопасности на месте демонтированного пешеходного перехода была обновлена пешеходная разметка и установлен дорожный знак 5.16.1 и 5.16.2 (пешеходный переход), а также искусственные дорожные неровности (лежачий полицейский), - заключили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, в 2023 году в Актау на восьми загруженных участках дорог установили приподнятые пешеходные переходы. 

Согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, их появление в Актау обошлось бюджету в 21 428 572 тенге. Установкой искусственных препятствий занималась выигравшая конкурс компания – ТОО «Актау Сервис Курылыс». В течение нескольких недель после монтажа они стали разваливаться на глазах у горожан.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главное распилить бюджет, а дальше хоть трава не расти.
04.07.2025, 06:31
Око
Око
перенесите его пожалуйста на пешеходный переход в 1 мкр от ресторана Кахети к Бане в сторону Шагалы. Утром дорогу там невозможно перейти, хоть и камеры стоят, но летят некоторые ещё и возмущенно сигналят.
04.07.2025, 05:11
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