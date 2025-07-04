Очумелые ручки по-актауски: жильцы украсили вход в дом шаныраком

Оригинальное оформление входа в подъезд в виде шанырака в доме №2, расположенном в 34 микрорайоне, привлекло внимание пользователей социальных сетей. Люди по достоинству оценили креативный подход жильцов, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Сегодня, 4 июля, в Instagram-аккаунтах местных пабликов появилось видео подъезда дома №2 в 34 микрорайоне.

На кадрах запечатлён ухоженный вход в подъезд, оформленный шаныраком. Вокруг – цветущие клумбы и установлены удобные скамейки.

Первый подъезд. Всё сделано своими руками – работа местных аташек (дедушек – прим. авт.), - говорится в подписи к видео.

Пользователи Сети положительно оценили входную группу, украшенную в национальном стиле.

Шикарно! Вот это я понимаю, толковые люди! Повезло соседям, - пишут люди.

Напомним, это не первый случай оригинального декора домов в национальном стиле. Ранее подобным образом подъезд украсила жительница 28 микрорайона. Также Lada.kz писала о 16-летней девочке, которая преобразила подъезд в 5 микрорайоне. Еще один подъезд в национальном стиле украсили в доме №7, расположенном в 28А микрорайоне.