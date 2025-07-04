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04.07.2025, 11:49

Предприниматель из Актау понес убытки из-за невосстановленной дороги после реконструкции теплосети

Общество 0 5 244 Лиана Рязанцева

В социальных сетях опубликовано обращение предпринимателя из Актау. Бизнесмен утверждает, что после реконструкции тепловых сетей на участке между 21 и 3Б микрорайонами подрядная организация не восстановила дорожное покрытие, ведущее к его автомойке. Мужчина отметил, что ситуация нанесла ущерб его делу, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Сегодня, 4 июля, в одном из местных Instagram-пабликов появилось обращение владельца автомойки в Актау.

По словам мужчины, из-за закрытия автомойки он понёс финансовые убытки. Кроме того, после проведения работ подрядчики повредили дорожное покрытие, ведущее к объекту, и до сих пор не восстановили его, оставив после себя горы мусора. 

Прошу выложить мое видеообращение и отметить администрацию города Актау. Дело в том, что с марта по июнь включительно на автодороге в 21 микрорайоне, возле БЦ «Хаким», велись ремонтные работы, и моя деятельность была приостановлена, так как находится на этой территории, тем самым сложившаяся ситуация нанесла мне финансовый ущерб. На данный момент ремонтные работы закончились, проложили асфальт на дороге, но заезд к моей автомойке оставили в ужасном состоянии, что препятствует машинам заехать и выехать на данную территорию. Прошу администрацию города довести до ума то, что было начато, - говорится в обращении.

Редакция направила официальный запрос в акимат областного центра и ожидает разъяснений: будет ли восстановлено асфальтовое покрытие силами подрядчика, либо эти расходы лягут на плечи предпринимателя.

Напомним, в июле 2025 года в Актау завершились работы по реконструкции тепловых сетей и восстановлению дорожного полотна между 21 и 3Б микрорайонами. Автомобильная дорога была вновь открыта для движения транспорта. Тогда в администрации сообщили, что местные предприниматели, работающие рядом с участком, положительно оценили проведённую реконструкцию и поблагодарили акимат города за улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей и бизнеса.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Maximus
Maximus
Там еще на заезде два люка непонятно лежат прям на дороге. Может трубу и положили нормально, но дорогу сделали на "и так сойдет". Съезды и заезды не только к мойке но и к бизнес-центрам и к другим объектам с дороги в ужасном состоянии. Обочина вся убитая. Дорога как была волнами до этого, так волнами местами и осталась.
04.07.2025, 09:06
Maximus
Maximus
Там еще на заезде два люка непонятно лежат прям на дороге. Может трубу и положили нормально, но дорогу сделали на "и так сойдет". Съезды и заезды не только к мойке но и к бизнес-центрам и к другим объектам с дороги в ужасном состоянии. Обочина вся убитая. Дорога как была волнами до этого, так волнами местами и осталась.
04.07.2025, 09:06
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