Подарок из Турции: спецавтомобиль передали реабилитационному центру в Актау

Сегодня, 4 июля, Центру социальной и бытовой адаптации людей с ограниченными возможностями в Актау передан специальный автомобиль. Подарок предоставило агентство по сотрудничеству и координации «Тика» при министерстве культуры и туризма Турции, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аким Актау Абилкаир Байпаков, Генеральный консул Турецкой Республики в Актау Сабри Альптекин, представители агентства «Тика», жители города и общественные активисты.

Люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами общества. Создание всех условий для их комфортной жизни – важная задача, которую нельзя снимать с повестки дня. Я хотел бы выразить свою благодарность братскому турецкому народу и спонсорам, которые принимают участие в этом благородном деле, - сказал глава региона Нурдаулет Килыбай.

Отмечается, что Центр социальной и бытовой адаптации людей с ограниченными возможностями был открыт в декабре 2024 года при поддержке акимата Актау, общественного фонда «Kazakhstan Active Rehabilitation» и агентства «Тика».

Центр оказывает комплексные услуги в сфере социальной и бытовой адаптации гражданам с поражением позвоночника, а также другим группам, имеющим ограниченные возможности. В настоящее время он полностью оснащен современным оборудованием.