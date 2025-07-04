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04.07.2025, 16:48

Как будут работать ЦОНы и спецЦОН в Мангистау в День столицы

Общество 0 831 Лиана Рязанцева

В пресс-службе мангистауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, по какому графику будут работать ЦОНы и специализированный ЦОН в грядущий праздничный день, сообщает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Так, 6 июля – День столицы, в этом году выпадает на воскресенье. Таким образом жители региона будут отдыхать три дня подряд – 5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник).

В связи с праздником ЦОНы и автоЦОН не будут работать в понедельник, 7 июля.

Суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНа. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 09:00 до 13:00 часов. СпецЦОН будет открыт для приема заявлений с 09:00 до 12:00 часов, выдача документов – до 13:00 часов. С 8 июля все ЦОНы возобновят работу в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

 

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