Актаусцы жалуются на сломанный лифт в детской больнице: маленьких пациентов приходится носить на руках

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на неработающий лифт в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице. По их словам, лифт не функционирует уже четыре месяца. В результате родителям приходится поднимать тяжело больных детей на руках и носить их по этажам для прохождения медицинских процедур. В администрации учреждения объяснили, почему устройство не работает.

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Житель Актау сообщил редакции Lada.kz, что уже несколько месяцев в Мангистауской областной детской больнице не работает лифт. По его словам, его 14-летняя дочь тяжело больна, и ему приходится носить её на руках с четвёртого на второй этаж для прохождения медицинских процедур.

Это невыносимо. В больнице много тяжело больных детей, которым трудно передвигаться. Нам, родителям, приходится носить их на руках. Почему больница до сих пор ничего не предпринимает, чтобы отремонтировать лифт? Это ведь больница областного значения, а не сельская амбулатория. Почему тогда такие условия?, - возмутился житель.

Директор больницы Гульжан Ермекбаева прокомментировала ситуацию и объяснила, по какой причине лифт вышел из строя, а также когда ожидается его ремонт или замена.

С ее слов, пассажирский лифт вышел из строя 4 июня текущего года из-за сгоревшего частотного преобразователя.

В результате внутренней проверки совместно с энергетиком и сервисной службой по обслуживанию лифтов было выявлено превышение напряжения на входящих сетях со стороны городских линий. Этот факт подтвердили специалисты АУЭС, после чего были проведены необходимые настройки электросети. В настоящее время двигатель лифта находится на ремонте. Новый частотный преобразователь был заказан, и оборудование прибыло из России 25 июня 2025 года. Однако при установке выяснилось, что деталь оказалась с заводским браком. Уже на следующий день, 26 июня, устройство было отправлено поставщику для замены, - рассказала Гульжан Ермекбаева.

По данным администрации медучреждения, ориентировочный срок восстановления и запуска лифта – 20 июля текущего года.

Напомним, в 2024 году в социальных сетях жительница Актау пожаловалась на питание в детской региональной больнице. Как утверждала женщина, еду невозможно было есть. В управлении здравоохранения области пояснили, что лечащий врач в соответствии с диагнозом назначает специальное диетическое питание.