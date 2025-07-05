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04.07.2025, 19:24

Известная казахстанская певица и актриса посетила Актау

Общество 0 2 606 Лиана Рязанцева

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева поделилась в Instagram снимками, сделанными в Актау, и добавила к ним личные размышления, передает Lada.kz.

Фото: Instagram / @saltanat_bakayeva
Фото: Instagram / @saltanat_bakayeva

Певица Салтанат Бакаева опубликовала в социальных сетях фотографии, сделанные на берегу Каспийского моря в Актау.

У природы нет плохой погоды и это правда! Все прекрасно в ней! Учусь у нее щедрости, непоколебимости и, конечно, принятию самой себя! Роза не стремится быть похожей на ромашку! Они в тотальном доверии и с любовью отдаются этому пути, миру! Людьми руководит чаще страх, а надо, чтобы всегда была любовь, писать легко, но, чтобы в жизнь внедрить, нужна осознанность, - подписала фотографии актриса.

Для справки

Салтанат Бакаева – казахская актриса театра и телевидения, солистка группы «Арнау».

Родилась 24 сентября 1987 года в Талгаре, Казахстан. В детстве училась в музыкальной школе имени К. Байсеитовой. Планировала строить музыкальную карьеру, пока не раскрыла в себе талант к пению и актерскому мастерству. В этом помог один из преподавателей музыкальной школы. В 2005 году поступила в Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова. После получения диплома ее пригласили служить в Государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова. Играла в спектаклях: «Смеяться или плакать?», «Такова жизнь», «Ромео и Джульетта», «Одержимый», «Ночь лунного затмения», «Не делайте друг другу больно» и др. За годы в театре актриса неоднократно участвовала в театральных фестивалях. В 2015 году стала лауреатом молодежной театральной премии «Серпер», а в 2016 ей присудили медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан».

Она известна по фильмам «Рывок» (2010), где сыграла сестру Каната, «Той любой ценой» (2018), а также по сериалу «Айман и Шолпан» (2016). В 2019 году она снялась в исторической драме «Расплата». 

Нужно отметить, что в последнее время Мангистау всё чаще становится местом притяжения для известных личностей и знаменитостей. Среди них Димаш Кудайберген, который выступил в областном центре в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира». 

Кроме того, в регион приезжало башкирское музыкальное трио «Ay Yola» для съёмок нового клипа.

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