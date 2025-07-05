Египетская сила! Торжество в Мангистау стало вирусным в Казнете

В Мангистауской области местный житель очень оригинально отметил своё 50-летие, организовав тематическую вечеринку. Тема - Древний Египет, а в роли фараона - сам юбиляр, передаёт Lada.kz .

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Именинника торжественно внесли в зал на носилках под звуки восточной музыки. Гости поддержали необычную задумку, появившись в образах египетских жрецов, фараонов и других персонажей древней цивилизации. Атмосфера мероприятия соответствовала антуражу — от костюмов до музыкального сопровождения.

После того как видео с празднования появилось в социальных сетях, оно быстро стало вирусным. Пользователи интернета активно обсуждают увиденное: часть аудитории раскритиковала такой формат, назвав его чрезмерным, в то время как другие восхищаются фантазией и чувством юмора юбиляра.

В комментариях под видео пользователи писали: