Египетская сила! Торжество в Мангистау стало вирусным в Казнете

В Мангистауской области местный житель очень оригинально отметил своё 50-летие, организовав тематическую вечеринку. Тема - Древний Египет, а в роли фараона - сам юбиляр, передаёт Lada.kz.
Именинника торжественно внесли в зал на носилках под звуки восточной музыки. Гости поддержали необычную задумку, появившись в образах египетских жрецов, фараонов и других персонажей древней цивилизации. Атмосфера мероприятия соответствовала антуражу — от костюмов до музыкального сопровождения.
После того как видео с празднования появилось в социальных сетях, оно быстро стало вирусным. Пользователи интернета активно обсуждают увиденное: часть аудитории раскритиковала такой формат, назвав его чрезмерным, в то время как другие восхищаются фантазией и чувством юмора юбиляра.
В комментариях под видео пользователи писали:
«Когда в детстве не ходил в садик и пропустил все утренники».
«Чего плохого? Праздник, юбилей, костюмированное представление».
«Мужчина с чувством юмора».
«Он просто в своё время в театральный не поступил».
«Может, у него мечта была, вот и осуществил».
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