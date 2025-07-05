Актау на 20-м месте в рейтинге умных городов страны

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело оценку за 2024 год по критерию «построения умных городов». Наилучших показателей достигли города Астана, Алматы, Караганда, Костанай и Усть-Каменогорск, а Актау занял двадцатое место, передает Lada.kz .

Актау. Фото из архива

Определено, что по стране наблюдается рост применения акиматами высокотехнологичных решений. Как известно, в городах широко используются системы контроля успеваемости школьников, электронная система оплаты проезда и система определения местоположения общественного транспорта в реальном времени, организована возможность записи в поликлиники в онлайн-режиме, работают единые контакт-центры 109 для подачи обращений и жалоб по коммунальным службам. Также продолжается увеличение количества камер видеонаблюдения, что позволяет повысить безопасность в городах.

Итак, пятёрка «умных» городов выглядит следующим образом: Астана, Алматы, Караганда, Костанай и Усть-Каменогорск. Актау занял двадцатое место, пропустив вперёд Кокшетау, Тараз, Семей и Жезказган.

В министерстве отметили, что в Абайской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях искусственный интеллект используется для диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний посредством анализа данных системы передачи и архивации медицинских изображений (рентгенография, флюороскопия, стереометрия, микроскопия, ЭКГ, маммография и т. д.). В Караганде и Алматы внедряется система мониторинга качества автодорог с использованием искусственного интеллекта.

По состоянию на январь 2025 года в Казахстане насчитывается 90 городов. В Мангистауской области три города: Актау, Жанаозен и Форт-Шевченко.