Июльская засуха в Мангистау: опубликован прогноз синоптиков

Повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будут способствовать усилению засушливых условий в июле, отмечают синоптики. По окончательным расчётам, в июле 2025 года умеренная засуха в Мангистауской области ожидается в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах.

В остальных регионах прогнозируются умеренно засушливые условия:

в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском и Казталовском районах;

в Актюбинской области — в Шалкарском и Мугалжарском районах;

в Атырауской области — в Индерборском районе;

в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Карагандинской области — в Актогайском и Шетском районах;

в области Улытау — в Улытауском районе;

в Абайской области — в Аягозском и Уржарском районах;

в Алматинской области — в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах;

в области Жетысу — в Алакольском и Каратальском районах, а также частично в Панфиловском районе, за исключением горной местности;