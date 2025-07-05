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05.07.2025, 12:51

Июльская засуха в Мангистау: опубликован прогноз синоптиков

Общество 0 969 Ольга Максимова

В РГП «Казгидромет» опубликовали уточнённый прогноз  на июль 2025 года. В трех районах Мангистауской области ожидаются засушливые условия, передает Lada.kz.

Фото с сайта agbz.ru
Фото с сайта agbz.ru

Повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будут способствовать усилению засушливых условий в июле, отмечают синоптики. По окончательным расчётам, в июле 2025 года умеренная засуха в Мангистауской области ожидается в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах.

В остальных регионах прогнозируются умеренно засушливые условия:

  • в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском и Казталовском районах;

  • в Актюбинской области — в Шалкарском и Мугалжарском районах;

  • в Атырауской области — в Индерборском районе;

  • в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

  • в Карагандинской области — в Актогайском и Шетском районах;

  • в области Улытау — в Улытауском районе;

  • в Абайской области — в Аягозском и Уржарском районах;

  • в Алматинской области — в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах;

  • в области Жетысу — в Алакольском и Каратальском районах, а также частично в Панфиловском районе, за исключением горной местности;

  • на большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

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