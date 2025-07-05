Июльская засуха в Мангистау: опубликован прогноз синоптиков

В РГП «Казгидромет» опубликовали уточнённый прогноз на июль 2025 года. В трех районах Мангистауской области ожидаются засушливые условия, передает Lada.kz.
Повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будут способствовать усилению засушливых условий в июле, отмечают синоптики. По окончательным расчётам, в июле 2025 года умеренная засуха в Мангистауской области ожидается в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах.
В остальных регионах прогнозируются умеренно засушливые условия:
в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском и Казталовском районах;
в Актюбинской области — в Шалкарском и Мугалжарском районах;
в Атырауской области — в Индерборском районе;
в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
в Карагандинской области — в Актогайском и Шетском районах;
в области Улытау — в Улытауском районе;
в Абайской области — в Аягозском и Уржарском районах;
в Алматинской области — в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах;
в области Жетысу — в Алакольском и Каратальском районах, а также частично в Панфиловском районе, за исключением горной местности;
на большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
Комментарии0 комментарий(ев)