Китайская компания предложила построить в Мангистау опреснительную установку

Представители государственной компании Китая «China Energy Overseas Investment» на встрече с акимом региона Нурдаулетом Килыбаем предложили построить в Актау опреснительную установку производительностью 50 тысяч кубометров в сутки, передает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

В числе предложенных инвестиционных проектов и завод по очистке сточных вод производительностью 30 тысяч кубометров в сутки, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

«China Energy Overseas Investment» — крупная государственная компания, реализующая международные проекты в области энергетики, управления водными ресурсами и переработки отходов в энергию.

Нурдалует Килыбай заявил об открытости к двустороннему сотрудничеству и отметил, что предлагаемые проекты будут поддержаны в рамках законодательства, если они окажутся экономически и технически целесообразными.

Напомним, вопрос питьевой воды является жизненно важным для Мангистау, как и проблема очистки канализационных стоков. Городу Актау не хватает до 25 тысяч кубометров воды в сутки. Сточные воды сбрасываются в хвостохранилище, где разлагаются, а ветер разносит запах по городу и Мунайлинскому району.