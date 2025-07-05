В аэропорту Актау завершаются ремонтные работы

Администрация аэропорта Актау сообщила о завершении ремонта взлётно-посадочной полосы и скорейшем возобновлении обычного расписания рейсов, передает Lada.kz .

Аэропорт. Фото автора

Капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы в Международном аэропорту Актау подходит к завершению. В ближайшее время будет полностью восстановлено регулярное расписание полётов.

«Ремонтно-восстановительные мероприятия и модернизация инфраструктуры аэропорта продолжатся до конца текущего года. При этом работа аэропорта и выполнение рейсов ограничиваться не будут», — сообщили представители воздушной гавани региона.

Напомним, ремонтные работы стартовали 15 мая. Работа велась днем, поэтому все полеты перенесли на ночное время.