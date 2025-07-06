«Экстрим для детей»: потенциально опасную горку возвели в Актау

Фото местных жителей

Жители обеспокоены появлением большой горки в городском парке. Эту конструкцию обещали демонтировать еще в прошлом году, но теперь она близка к завершению.

Горка уже начала покрываться ржавчиной – металлические швелера не были покрашены, из-за чего под воздействием дождей и влаги начали корродировать. Кроме того, сварочные швы выглядят слабо, а сама конструкция вызывает сомнения в устойчивости, особенно при массовом скоплении детей.

Это просто беспредел. Что за «ржавый экстрим» для детей. Ведь если она рухнет, может дойти до трагедии, - говорят горожане.

Люди требуют объяснений от ответственных структур и настаивают на проведении экспертизы безопасности конструкции, если все же ее строительство одобрили.

Напомним, в марте прошлого года местные жители заметили, что в парке «Акбота» возобновили незаконное строительство. В акимате пообещали, что объект снесут.