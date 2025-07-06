Житель Актау следит за «настроением» неба над Каспием и делает снимки

Молодой фотограф-любитель поделился яркими снимками неба над Каспийским морем, сообщает Lada.kz.
Молодой фотограф-любитель Тимур Курпешов рассказывает, что на снимках небо словно рассказывает собственную историю.
Чтобы поймать нужный момент, он терпеливо ждет, выжидая тот самый кадр.
Иногда нужно просто молчать и стоять, пока природа не заговорит. Тогда и рождаются такие фото, - говорит фотограф-любитель Тимур.
Больше всего, признается Тимур Курпешов, он предпочитает снимать закаты.
На одном из фото запечатлен момент, когда на фоне нежно-розового заката над гладью воды поднимается туман, словно огромная волна.
На других фото уже вечерний и ночной пейзажи, где мерцающие огни города переплетаются с драматичным небом.
На следующем снимке облака образуют очертания, среди которых можно разглядеть даже форму сердца.
Эти виды – одна из причин, почему я люблю Актау. В такие моменты город кажется живым, дышащим. Цвета неба – от акварельно-розовых до глубоких синих -будто написаны кистью художника, - поделился автор.
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