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06.07.2025, 13:28

Житель Актау следит за «настроением» неба над Каспием и делает снимки

Общество 0 1 941 Сергей Кораблев

Молодой фотограф-любитель поделился яркими снимками неба над Каспийским морем, сообщает Lada.kz.

Фото Тимура Курпешова
Фото Тимура Курпешова

Молодой фотограф-любитель Тимур Курпешов рассказывает, что на снимках небо словно рассказывает собственную историю. 

Чтобы поймать нужный момент, он терпеливо ждет, выжидая тот самый кадр.

Иногда нужно просто молчать и стоять, пока природа не заговорит. Тогда и рождаются такие фото, - говорит фотограф-любитель Тимур.

Больше всего, признается Тимур Курпешов, он предпочитает снимать закаты.

На одном из фото запечатлен момент, когда на фоне нежно-розового заката над гладью воды поднимается туман, словно огромная волна.

На других фото уже вечерний и ночной пейзажи, где мерцающие огни города переплетаются с драматичным небом.

На следующем снимке облака образуют очертания, среди которых можно разглядеть даже форму сердца.

Эти виды – одна из причин, почему я люблю Актау. В такие моменты город кажется живым, дышащим. Цвета неба – от акварельно-розовых до глубоких синих -будто написаны кистью художника, - поделился автор.

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