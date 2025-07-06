Житель Актау следит за «настроением» неба над Каспием и делает снимки

Фото Тимура Курпешова

Молодой фотограф-любитель Тимур Курпешов рассказывает, что на снимках небо словно рассказывает собственную историю.

Чтобы поймать нужный момент, он терпеливо ждет, выжидая тот самый кадр.

Иногда нужно просто молчать и стоять, пока природа не заговорит. Тогда и рождаются такие фото, - говорит фотограф-любитель Тимур.

Больше всего, признается Тимур Курпешов, он предпочитает снимать закаты.

На одном из фото запечатлен момент, когда на фоне нежно-розового заката над гладью воды поднимается туман, словно огромная волна.

На других фото уже вечерний и ночной пейзажи, где мерцающие огни города переплетаются с драматичным небом.

На следующем снимке облака образуют очертания, среди которых можно разглядеть даже форму сердца.