«Спали на полу»: скандал пассажиров привлек правоохранителей в аэропорту Актау

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В аэропорту Актау разразился скандал: пассажиры задержанного рейса авиакомпании «FlyArystan» пожаловались на невыносимые условия ожидания. С их слов, причина тому – отсутствие пилота.

Шесть часов на полу на чемоданах! Дубак, никакого пледа, никакой информации. Многомиллиардная компания, а условия как в подвале!, - возмущается одна из пассажирок.

Ситуация вызвала ажиотаж: на место даже прибыли сотрудники полиции.

Как стало известно Lada.kz, речь идет о рейсе FS 7178 Актау – Алматы, который должен был вылететь в 02:05, но был перенесен сначала на 06:45, а затем и вовсе на 22:30 часов по местному времени.

Причины, как сообщили в авиакомпании, связаны с «поздним прибытием судна» и «производственной необходимостью».

В пресс-службе «FlyArystan» заверили, что пассажирам предоставили напитки, питание, а по запросу 23 человек – размещение в гостинице, начавшееся с 09:30 часов. Также были доступны бесплатные перебронирования и полный возврат билета.

Мы сожалеем о доставленных неудобствах. Безопасность полетов для нас в приоритете, - отметили в авиакомпании.

На текущий момент все пассажиры размещены, утверждают в авиакомпании.