Гул кораблей встревожил жителей Актау – что происходит?

Местные жители обеспокоены громким гулом и необычным скоплением судов у берега. Корабли подошли вплотную к городу, и многие горожане начали делиться видео и фотографиями с места событий, пишет Lada.kz . .

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В пресс-службе Актауского гарнизона объяснили, что никакой угрозы нет – все происходящее связано с праздничными мероприятиями.

Сегодня намечен праздничный концерт в честь Международного дня моряка и Дня работников морского и речного транспорта, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, у берегов Каспия были замечены груженые гражданские паромы.

Напомним, праздничный концерт, приуроченный к Международному дню моряка и Дню работников морского и речного транспорта, проходит в Актау сегодня, 6 июля.