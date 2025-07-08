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08.07.2025, 14:47

В Актау выявлены нарушения правил продажи алкоголя

Общество 0 1 297 Ольга Максимова

Сразу два факта нарушения правил торговли алкоголем выявили в Актау, передает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Участковые инспекторы установили факт продажи алкогольной продукции без лицензии.
Товар, на торговлю которым не была получена лицензия, реализовал продавец придомового магазина в 20 микрорайоне. Всю алкогольную продукцию, находящуюся на витрине, сотрудники правопорядка изъяли.

Еще одно нарушение регламента торговли спиртным выявлено в районе дома № 380 микрорайона Шыгыс-2.

«В результате в отношении нарушителя составлен протокол по статье 463 КоАП РК, а продукция изъята», — сообщили в полиции.

Для справки

Статья 463 КоАП РК
Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления влечет:

  • штраф на физических лиц — в размере 15 МРП (58 980 тенге);

  • на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — 25 МРП (98 300 тенге);

  • на субъектов среднего предпринимательства — 40 МРП (157 280 тенге);

  • на субъектов крупного предпринимательства — 150 МРП (589 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудий совершения административных правонарушений либо без таковой.

Занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

 

 

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