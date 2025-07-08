В Актау обещают построить стадион на 10 тысяч мест

Фото акимата МО

Проект главе региона Нурдаулету Килыбаю презентовали представители ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт энергетики и связи» 8 июля, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Согласно плану, в Актау будет построен многофункциональный стадион на 10 тысяч зрителей. Новый спортивный объект будет соответствовать современным стандартам, оснащен футбольной академией. Здесь будут созданы все необходимые условия для спортсменов: учебно-тренировочные площадки, раздевалки, медицинский пункт, тренировочные залы.

Завершить проектировку проекта и приступить к строительству планируется в следующем году.