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08.07.2025, 18:57

В Мангистау государству возвратили более 90 тысяч гектаров земли

Общество 0 937 Ольга Максимова

Прокуроры выявили факты нарушения земельного законодательства в регионе, передает Lada.kz.
 

Фото: пресс-служба правительства РК
Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе анализа соблюдения земельного законодательства сотрудниками прокуратуры выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, в этом году по актам надзора в госсобственность возвращены 87 участков площадью 91 тысяча гектаров стоимостью 800 млн тенге.

Установлено, что акимат города предоставил одному из ТОО дополнительный участок на побережье моря площадью 0,5 га при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству.

Кроме того, выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте города Актау, находящихся в собственности государства - наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.

Также государству из-за неосвоения возвращены 83 тысячи гектаров сельхозземель: количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании.

Редакция Lada.kz обратилась в областную прокуратуру с просьбой  конкретизировать локацию конфискованных участков в Актау, однако данную просьбу в надзорном органе проигнорировали.

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