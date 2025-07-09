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08.07.2025, 19:42

В Мангистау обещают построить заводы по производству сжиженного природного газа и метанола

Общество 0 1 504 Ольга Максимова

Очередные проекты, запланированные к реализации, презентовала пресс-служба акимата Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото акимата Мангистауской области
Фото акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 8 июля встретился с управляющим директором группы компаний «Condor Energies», генеральным директором ТОО «Qazaq LNG» Норманом Штормом. Стороны обсудили крупные инвестиционные проекты на территории региона.

Международная энергетическая компания «Condor Energies» работает в Казахстане с 2006 года. В настоящее время компания реализует планы по запуску в Казахстане первого в Центральной Азии завода по производству сжиженного природного газа.

В частности, компания планирует построить завод в районе порта Курык Каракиянского района, который будет производить 145 тысяч тонн сжиженного природного газа в год. Ожидается объект общей площадью 16 гектаров запустят в 2027 году.

Второй проект предусматривает рядом с предприятием по производству сжиженного природного газа строительство завода мощностью 100 тысяч тонн метанола в год. Ввод в эксплуатацию объекта также запланирован на 2027 год.

Возведение этих производств обещает наличие 650 временных вакансий и 300 новых постоянных рабочих мест в процессе эксплуатации.

Нужно отметить, что жителей постоянно информируют о появлении новых производств, однако некоторые из них так и остаются планами.

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