Нефтяное месторождение в Мангистау выставили на продажу через соцсети

В социальной сети Threads появилось объявление о продаже нефтяного месторождения в Мангистауской области, которое пользователи восприняли с долей юмора, передает Lada.kz.

Фото из архива

Накануне в социальной сети Threads появилось объявление о продаже нефтяного месторождения в Мангистауской области.

В объявлении говорится, что продается нефтяное месторождение за 17 000 000 долларов США.

Общая площадь контрактной территории - 12 кв. км. Инфраструктура месторождения: установка подготовки нефти (УПН) – 350 000 тонн в год; газопровод для утилизации ПНГ - 30-50 тыс. кубометров в месяц; собственный резервуарный парк – 1 400 кубометров. Идеальный актив с действующей инфраструктурой и подтверждёнными запасами, - указано в объявлении.

Автор объявления отмечает, что все документы будут предоставлены по запросу инвестора.

Объявление стало предметом шуток и иронии в комментариях:

«Обмен на дачу в Талгаре?», «Обмен есть? Трехкомнатная квартира в центре Актау», «В рассрочку оформляете», «Почему дешево, в чем подвох».

Автор объявления в комментариях пояснила, что месторождение расположено ближе к порту Актау в направлении Узбекистана, является частной собственностью, и при наличии заинтересованных — они готовы выйти на связь.